"Supercoppa, niente Arabia": De Siervo conferma. Lazio, sarà gara secca
Sembrano essere confermate le nostre indiscrezioni. Vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane che la finale di Supercoppa Italiana non si sarebbe giocata in Arabia Saudita, ma o negli Stati Uniti o in Italia. E per di più in gara secca. A supporto di quanto abbiamo scritto nei giorni scorsi, Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Calcio Serie A, è intervenuto ai microfoni de La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento.
"La sede della prossima finale di Supercoppa Italiana? È un tema complicato, abbiamo dei contratti, sapevamo che quest’anno non si sarebbe disputata in Arabia Saudita, le altre offerte ricevute evidentemente sono bloccate per problemi geopolitici. Ne discuteremo in assemblea, si aprono tutte le possibilità: c’è l’ipotesi Stati Uniti, un’altra ipotesi internazionale e quella di disputarla per un anno in Italia".
Come riportato anche da gazzetta.it, si tratterà di una finale unica che si disputerà tra Lazio e Inter, già avversarie nell'ultimo atto della Coppa Italia.