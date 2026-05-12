Roma - Lazio, Rocca (Pres. Regione Lazio): "Più saggio far giocare il derby lunedì"
Continua a tenere banco la questione legata al derby tra Roma e Lazio. Di fatto, ad oggi, la stracittadina non ha ancora una data e un orario certi. Se infatti il numero uno della Lega Serie A De Siervo aveva confermato il match alle 12.30 di domenica 17 maggio non è dello stesso avviso il Prefetto di Roma che vorrebbe far slittare la gara a lunedì 17.
Sul tema ecco le parole del Presidente della Regione Lazio Rocca: “L’annuncio di De Siervo sull’orario di gioco del derby mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Più saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo pianificare prima. Mi auguro che il ministro Piantedosi e il prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio”.
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