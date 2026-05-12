Coppa Italia, il trofeo in viaggio verso la Capitale - VD
12.05.2026 13:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Cresce l'attesa in vista della finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì 13 maggio alle 21.00 allo stadio Olimpico. Inter da una parte, Lazio dall'altra per un match che vale tantissimo per entrambe le formazioni.
Intanto il trofeo è in viaggio: destinazione Capitale, come testimonia il video pubblicato dalla Serie A con la Coppa che avrà alcuni accompagnatori speciali: Bobo Vieri, Marco Materazzi, Alessandro Del Piero, Gianluca Zambrotta, Leonardo Bonucci e Ciro Ferrara.
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Jessica Reatini
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