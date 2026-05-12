Coppa Italia, il trofeo sbarca nella Capitale: ecco l'arrivo a Termini - FT&VD
12.05.2026 14:05 di Christian Gugliotta
La Coppa Italia sbarca nella Capitale. Alla vigilia della finale tra Lazio e Inter, il trofeo è arrivato alla stazione di Roma Termini a bordo di un treno Frecciarossa, accompagnato da diverse leggende del calcio italiano. Presenti Candela, Panucci, Materazzi, Bonucci, Del Piero, Vieri, Capello, Zambrotta, Ferrara, De Siervo, Simonelli. Di seguito foto e video de Lalaziosiamonoi.it.