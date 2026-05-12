Lazio, Rocchi: "Il divario con l'Inter è netto, ma il risultato non è scritto"

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© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Sulla Lazio del presente e la finale di Coppa Italia contro l'Inter che si giocherà domani sera, l'ex bomber Tommaso Rocchi, ha spiegato sulle pagine del Corriere della Sera: "Oggettivamente il divario fra Lazio e Inter è netto. I nerazzurri sono a un livello altissimo, sono per distacco i più forti in Italia e fra i migliori in Europa. Ma il risultato non è già scritto. I giocatori della Lazio devono saperlo. Mi aspetto una gara avvincente. Può durare 120 minuti. Nelle gare secche contano gli episodi, l'approccio, la struttura tattica. Penso pesi più questo che la gara di sabato scorso. La Lazio ultimamente sta bene, pur affrontando un avversario più forte di lei, ha tutte le carte in regola per vincere.

I biancocelesti devono sfruttare la propria forza difensiva, devono ripartire in velocità. L'Inter attacca con tanti uomini e il contropiede può essere l'arma giusta. Non deve incidere un singolo, ma la squadra. Come fu nel 2009. Quando si è sfavoriti bisogna per forza ragionare come collettivo".