"Mi voleva un big in Italia": la rivelazione di Luis Alberto
12.05.2026 12:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Lazio Luis Alberto ha rivelato alcuni retroscena di mercato, svelando di essere stato contattato da una big italiana in passato. Di seguito le sue parole.
"Se mi ha cercato qualche big in Italia? Una sì, non dico quale. E poi il Siviglia, che spero non retroceda. Ma non mi hanno mai lasciato andare. Era come litigare con la ragazza di cui sei innamorato"
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.