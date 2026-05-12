Lazio, Luis Alberto: "Taylor mi piace. In finale di Coppa Italia punto su..."
12.05.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Si avvicina la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Nella lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista biancoceleste Luis Alberto ha commentato la gara parlando di entrambe le squadre. In riferimento alla formazione di Sarri, lo spagnolo ha espresso il suo pensiero su Taylor e su Pedro, che secondo lui può risolverla. Di seguito le sue parole.
"L’Inter punterà a dominare il gioco e a segnare parecchio. Amo Zielinski poi, è incredibile. Chiunque abbia giocato con lui ti dice che è un fenomeno, come Calhanoglu. Della Lazio mi piace Taylor, gioca a due o tre tocchi e sa fare anche gol. Ma se devo dire uno che può tirar fuori il colpo… dico il mio amico Pedro".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.