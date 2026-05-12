Lazio, Tavares a duello con Dumfries: il piano di Sarri può prendere vita
RASSEGNA STAMPA - Due Frecciarossa, un duello ad alta velocità. Tavares arriva alla finale di Coppa Italia riposato, e ora è chiamato al confronto con Dumfries, sganciato invece da Chivu soltanto a mezz'ora dal termine. Le speranze della Lazio passano anche infatti per la fascia sinistra, dal ritorno in campo del portoghese associato a Taylor (mezzala) e Zaccagni (esterno alto).
Nuno è stato senz'altro il migliore nella trasferta di Cremona, vinta in rimonta con il gol di Noslin nel recupero, poi seduto in panchina contro l'Inter all'Olimpico. Il piano era ben chiaro nella testa del Comandante: domani sera servirà un grande Tavares per tenere testa ai nerazzurri sulla fascia mancina.
Tavares tornerà in campo a nove giorni dall'ultima presenza contro la Cremonese. Il riposo di sabato, totalmente programmato, può permettergli di incidere arrivando alla finale nel miglior stato di forma possibile.