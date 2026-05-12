Lazio, Rocchi: "Supercoppa 2009? Contro l'Inter avevamo il fuoco dentro"

Tommaso Rocchi ha scritto la storia nella Lazio con 105 gol ma anche con i trofei della Coppa Italia e Supercoppa italiana vinte nel 2009. Proprio con la rete dell'attuale allenatore della Primavera 4 del Guidonia Montecelio (che ha vinto il primo atto della finale dei playoff, sabato la gara di ritorno col Sorrento) la Lazio ha vinto la finale contro l'Inter di Mourinho che era data per favorita.

"Quella è stata forse una delle reti dei più belle della mia carriera - ha spiegato ai taccuini del Corriere della Sera -. Mercoledì i biancocelesti devono farsi trasportare dalla voglia di vincere. E agire come gruppo". Sul ricordo della finale di Supercoppa vinta, da sfavoriti, contro l'Inter nel 2009, Rocchi ricorda: "Quel successo fu storico. Riuscimmo a trionfare contro una squadra fortissima, che poi vinse il triplete. Non eravamo favoriti, ma noi, forse più di loro, avevamo un fuoco dentro. Molti di noi avevano vinto solo la Coppa Italia pochi mesi prima, quindi aggiungere un trofeo al palmares personale, oltre che a quello del club, era un'occasione incredibile. Giocammo di squadra, ed era l'unico modo per avere la meglio".