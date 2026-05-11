Atalanta, Percassi: "La finale di Coppa Italia ci interessa. Tra Lazio e Inter..."
11.05.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A margine della terza edizione il "Premio Nazionale Telenord – Gianni Di Marzio" a Portofino, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di SkySport. In particolare si è espresso sulla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, che interessa il club bergamasco per una possibile qualificazione in Europa. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "La vittoria di San Siro contro il Milan? La qualificazione in Europa dell'Atalanta passa dalla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Diciamo che siamo molto interessati... vediamo mercoledì sera cosa succede".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.