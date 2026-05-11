Inter, problemi per Thuram: a forte rischio la finale di Coppa Italia
11.05.2026 15:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Brutte notizie per l'Inter a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Tancredi Palmeri di Sportitalia, Marcus Thuram avrebbe accusato alcuni problemi fisici che necessitano di accertamenti medici. Il centravanti è quindi altarmente a rischio per la gara contro la Lazio all'Olimpico. In caso di forfait, al suo posto dovrebbe giocare Bonny, in vantaggio su Pio Esposito.
Esclusiva:— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 11, 2026
Problemi per Thuram che necessitano domani esami medici.
Altamente a rischio la finale di Coppa Italia
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.