Inter, problemi per Thuram: a forte rischio la finale di Coppa Italia

11.05.2026 15:35 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Inter, problemi per Thuram: a forte rischio la finale di Coppa Italia
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Brutte notizie per l'Inter a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Tancredi Palmeri di Sportitalia, Marcus Thuram avrebbe accusato alcuni problemi fisici che necessitano di accertamenti medici. Il centravanti è quindi altarmente a rischio per la gara contro la Lazio all'Olimpico. In caso di forfait, al suo posto dovrebbe giocare Bonny, in vantaggio su Pio Esposito.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.