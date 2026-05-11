NEWS | Roma, incidente in Viale Marconi: morti due ragazzi di 21 e 22 anni
11.05.2026 10:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ancora una domenica di sangue nelle strade della Capitale. Nella serata di ieri, poco dopo le 23.00, si è infatti verificato un terribile incidente in viale Marconi, all’altezza dell’incrocio con via Pincherle. Purtroppo, nello schianto, hanno perso la vita due ragazzi di 21 e 22 anni che sono morti nello scontro tra le loro moto... <<< INCIDENTE ROMA >>>
autore
Jessica Reatini
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