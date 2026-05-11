Atalanta, Hien sicuro: "In Coppa Italia tiferò Inter"
Solo due giorni alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter e nella serata di mercoledì anche l’Atalanta sarà spettatrice interessata del match visto che la possibilità di giocare l’Europa per la Dea dipende anche dalla vincitrice del trofeo.
“Se tiferò Inter in finale di Coppa Italia? Sì, per forza”, queste le parole del difensore dell’Atalanta Hien al termine della gara vinta contro il Milan.
Il difensore ha poi aggiunto ai microfoni di Sportmediaset: “Abbiamo dimostrato di essere fortissimi, questo è stato un periodo difficile, ma il calcio può girare così. Quest'anno è un passo indietro per farne due in avanti. Andare in Europa è sempre l'obiettivo”.
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