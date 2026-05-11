Lazio, Sarri rivoluziona l'undici per la finale: tornano Taylor, Tavares e Zac

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio cambia volto per la finale. Risultato a parte, la prestazione messa in campo nella gara di sabato contro l'Inter è stata troppo negativa. La squadra di Sarri ha sbagliato approccio, risultando arrendevole per buona parte dei 90 minuti e iniziando a mostrare qualcosa solo dopo il rosso a Romagnoli. Serve ripartire da lì, da quegli sprazzi mostrati nell'ultima mezz'ora, da quella voglia di provare a far male ai nerazzurri.

Mau, quindi, è pronto a schierare tutti i titolari lasciati fuori in campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, a sinistra si rivedrà Nuno Tavares, chiamato a scontrarsi con Dumfries, in un duello in cui il nerazzurro ha quasi sempre avuto la meglio. A centrocampo, poi, torneranno gli inserimenti di Taylor, uomo copertina di questa seconda metà di stagione, risparmiato nell'ultima di Serie A. Davanti, invece, è pronto il tridente Isaksen - Noslin - Zaccagni, con il capitano biancoceleste che si riprenderà la sua fascia di competenza nonostante la contusione accusata negli scorsi giorni.

Non solo gli uomini. In finale dovrà cambiare anche l'atteggiamento, troppo passivo e superficiale. Già in allenamento Sarri aveva notato qualche dormita di troppo in difesa, puntualmente ritrovata in partita. Mercoledì servirà altro. L'Inter è nettamente superiore dal punto di vista tecnico e, se c'è un modo in cui la Lazio può sperare di resistere ai colpi dei nerazzurri, è mettendo in campo il cuore mostrato in serate come quella di Bergamo.

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