WOMEN | Castiello: “Questa Lazio non è a fine ciclo, ma dobbiamo crescere”

Al termine della gara vinta dalla Lazio Women in casa contro la Ternana è intervenuta in zona mista il capitano Antonietta Castiello anche per fare un bilancio della stagione a soli novanta minuti dalla fine del campionato, con le biancocelesti attese dallo scontro diretto per il quarto posto il prossimo weekend con la Fiorentina. Di seguito le parole della centrocampista.

BILANCIO - “Sarò molto sincera, noi volevamo stare il più alto possibile. La zona Champions è un obiettivo grande, soprattutto per una società che sta ingranando anno dopo anno. Ci sono società sicuramente più pronte ma noi ci abbiamo sperato, ci abbiamo creduto. Non siamo state fortunate a volte, forse nemmeno mature in certi momenti, però sono contenta del nostro percorso nonostante ci siano stati tanti bassi ma anche tanti alti. Puntiamo al quarto posto, se va bene visto che nella prossima partita abbiamo uno scontro diretto”.

FINE CICLO - “Io penso che ogni anno sia un percorso di maturità, sicuramente se non arrivi tra le top c'è qualcosa in cui crescere. Questo è ovvio, io non penso che sia un fine ciclo ma soltanto che il prossimo anno sarà una nuova stagione da rigiocarci”.

RIMPIANTI - “Se parlo di poca maturità mi riferisco proprio alla gara contro il Sassuolo perché è stata una partita come l'andata con la Ternana che ci ha tolto tanto. Però era importante vincere oggi soprattutto perché quella partita lì io non l'ho digerita, sia con la Ternana sia con il Sassuolo, quindi sono contenta di aver vinto oggi. Spero che il prossimo anno andrà meglio e che potremo combattere con le top”.