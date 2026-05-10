Serie A, un rigore salva la Roma: ribaltato il Parma nel finale
10.05.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Tanti episodi dubbi e polemiche. Alla fine si salva la Roma. Sul 2-1 per il Parma, i giallorossi hanno pareggiato e vinto la partita nel finale. Prima il gol di Rensch, poi il rigore segnato da Malen. Protestano i crociati sia per un possibile fallo di mano di Mancini sul 2-2 che per il penalty assegnato e poi realizzato per 3-2. La squadra di Gasperini resta in corsa per la Champions League con Juventus e Como.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.