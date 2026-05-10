PRIMAVERA | Torino - Lazio 4-1: poker salvezza dei granata
Il Torino travolge per 4-1 la Lazio Primavera e raggiunge in via definitiva la salvezza aritmetica. Avanti nel primo tempo con la rete di Gabellini, i granata dilagano a inizio ripresa a causa di un colpevole D'Alessio, autore di due uscite a vuoto che consentono prima a Perciun e poi nuovamente a Gabellini di andare a segno. Al 62' una perla di Sana Fernandes accocia le distanze, ma in pieno recupero è Ferraris a mettere il punto esclamativo sulla vittoria del Toro.
Primavera 1 | 37ª giornata
Domenica 10 maggio 2026, ore 11:00
Stadio Valentino Mazzola, Orbassano (TO)
TORINO (4-3-3): Santer; Zaia (89' Gaffurini), Pellini, Tonica, Carrascosa; Perciun (68' Ferraris), Luongo (68' Olinga), Acquah; Conzato (75' Gatto), Gabellini, Bonacina (89' Rivas). A disp.: Cereser, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Odendo. All.: Baldini.
LAZIO (3-5-2): D’Alessio; Ciucci, Pernaselci, Bordoni (54' Trifelli), Pernaselci; Shpuza (46' Cuzzarella), Battisti (85' Boccardelli), Farcomeni, Santagostino, Canali (85' Milillo); Sana Fernandes, Sulejmani (67' Serra). A disp.: Patarini, Calvani, Gelli, Marinaj, Ferrari, Curzi. All.: Scalisi.
Arbitro: Pasculli (sez. Como)
Assistenti: Mititelu - Galasso
Marcatori: Gabellini (34', 54', T), Perciun (48', T), Sana Fernandes (62', L), Ferraris (90'+2', T).
Ammoniti: Ciucci (L), Perciun (T).
Espulsi: /
Recupero: 3' s.t.
SECONDO TEMPO
90'+3' - Triplice fischio, Torino - Lazio Primavera si conclude 4-1.
90'+2' - Poker granata. Il subentrato Ferraris firma il gol del 4-1 e chiude la sfida.
90' - Concessi tre minuti di recupero.
89' - Ultime sostituzioni anche per gli ospiti: escono Bonacina e Zaia, dentro Rivas e Gaffurini.
87' - Serra prova la conclusione, Santer blocca senza problemi.
85' - Ultimi due cambi nella Lazio: fuori Battisti e Canali, dentro l'esordiente Boccardelli e Milillo.
77' - Chance Lazio. Un cross di Sana Fernandes viene pizzicato dal piede di Serra, ma Santer tocca e mette in angolo.
75' - Cambio forzato per i granata: Gatto prende il posto dell'acciaccato Conzato.
68' - Prime due sostituzioni per il Torino: fuori Perciun e Longo, dentro Ferraris e Olinga.
67' - Altro cambio tra le fila biancocelesti: fuori Sulejmani, dentro Serra.
62' - Gol della Lazio! Sana Fernandes libera il destro dal limite e infila il pallone sotto l'incrocio dei pali. I biancocelesti accorciano le distanze.
55' - Tris del Toro. Ancora un'uscita a vuoto per D'Alessio, che liscia il pallone e permette a Gabellini di realizzare a porta vuota la rete del 3-0.
54' - Il capitano biancoceleste non ce la fa, al suo posto entra Trifelli.
52' - Problemi per Bordoni che resta a terra e si tocca il polpaccio destro. C'è l'intervento dello staff medico biancoceleste.
48' - Il Torino raddoppia. D'Alessio esce male su un cross innocuo e si lascia sfuggire il pallone. Tap in facile facile per Perciun che firma il 2-0.
46' - Inizia la ripresa.
46' - Primo cambio per la Lazio: Cuzzarella entra al posto di Shpuza.
PRIMO TEMPO
45' - Il primo tempo si chiude senza recupero, 1-0 all'intervallo.
39' - Ammonito anche Perciun per un intervento in ritardo su Farcomeni.
34' - Torino in vantaggio. Pescato in area da un lancio di Perciun, Gabellini controlla, salta Ciucci e batte D'Alessio con il destro.
30' - Occasione Torino. Gabellini riceve al limite e prova a incrociare con il mancino. Pallone fuori di poco.
20' - La gara non decolla, ancora nessuna occasione degna di nota.
18' - Bonacina salta secco Ciucci che lo atterra. L'arbitro estrae il primo giallo del match.
9' - Primo squillo del Torino. Conzato penetra in area e prova la conclusione con il destro, pallone sull'esterno della rete.
1' - Inizia il match.
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Torino - Lazio Primavera, gara valida per la trentasettesima giornata di campionato. Blindata la salvezza, la squadra di Punzi vuole provare a tornare dopo il ko contro il Parma, mentre i granata andranno a caccia di punti per scongiurare definitivamente il pericolo play-out. Appuntamento alle ore 11:00 per il calcio d'inizio.