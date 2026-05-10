Lazio-Inter, Rovella ancora fuori condizione: i quotidiani sportivi lo bocciano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sarri l'ha schierato dal 1' in Lazio-Inter, ma Nicolò Rovella è apparso ancora lontano dalla propria migliore condizione. Nel corso della partita, è stato sostituito da Patric, ha messo certamente minuti nelle gambe in vista degli impegni più importanti della stagione, ma il centrocampista dovrà lavorare ancora tanto per tornare a essere quello che i tifosi della Lazio hanno imparato ad amare e apprezzare. All'indomani della partita, nelle pagelle dei quotidiani spiccano i due 5 di Corriere dello Sport e Messaggero nei confronti dell'ex Monza.

"Un paio di recuperi, ma ancora non è al top della condizione. Poca lucidità e cattiveria nel pressing", la pagella del Corriere. Prosegue Il Messaggero: "Mette minuti nelle gambe ma siamo ancora molto indietro per una condizione appena sufficiente. Era sembrato più vivo nel finale a Cremona piuttosto che all'Olimpico con l'Inter. Sucic è il suo disimpettaio e segna senza alcuna opposizione".