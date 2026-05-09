MOVIOLA Lazio-Inter | Abisso e il Var: la spiegazione del rosso a Romagnoli
PRIMO TEMPO
7’ - In occasione del gol di Lautaro, Thuram salta tra Rovella e Pellegrini senza commettere fallo. Regolare anche l’anticipo di Martinez, che di destro batte Motta.
12’ - Fallo evidente di Barella, che spinge con entrambe le mani sulla schiena di Pedro: non ci sono dubbi, anche se il centrocampista nerazzurro protesta.
20’ - Thuram calcia a colpo sicuro, Gila si oppone con il colpo. La palla colpisce il costato e poi il braccio, che è in posizione congrua. Check di pochissimi secondi.
30’ - Fallo per l’Inter dal limite dell’area per un intervento scomposto di Cancellieri su Thuram, anche se è il numero 22 della Lazio a rimanere a terra.
32’ - Fallo tattico di Mkhitaryan su Noslin all’interno del cerchio di centrocampo. Era una ripartenza, poteva esserci il giallo.
36’ - Gamba tesa di Rovella che nel tentativo di anticipare Lautaro lo scolpisce sulla punta del piede. Corretto il fischio di Abisso.
41 - Bisseck fra a terra dopo un presunto fallo di Pellegrini, ma rivedendo l’azione non c’è alcun contatto: giusto dare semplice rimessa dal fondo.
45’ - Neanche un minuto di recupero concesso dall’arbitro, che al 45’ manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo.
SECONDO TEMPO
48’ - Entrata in ritardo di Pellegrini, che stende Bisseck senza possibilità di colpire il pallone: giallo inevitabile.
50’ - Doppio intervento di Motta su Bisseck, il secondo in uscita bassa anticipando il difensore dell’Inter. Non c’è niente.
58’ - Entrata dura di Romagnoli, che colpisce Bonny alto sul polpaccio. Inizialmente è giallo, poi Abisso viene richiamato al Var ed estrae il rosso per grave fallo di gioco.
62’ - Occasione per Isaksen, che calcia da dentro l’area indisturbato, la bandierina dell’assistente rimane giù. Sarebbe stato da rivedere.
73’ - Abbaglio completo di Abisso, che non vede la deviazione di Martinez sul calcio d’angolo battuto da Basic. Sarebbe stato angolo dalla parte opposta, mentre l’arbitro dà rimessa dal fondo. Noslin per proteste si becca il giallo.
77’ - È regolare la posizione di Bonny in occasione del terzo gol dell’Inter: il centravanti prima dell’assist per Mkhitaryan, riceve il pallone sul filo del fuorigioco da Diouf.
86’ - Prima ammonizione anche per un calciatore dell’Inter: fallo di Mkhitaryan su Noslin che viene punito con il giallo da parte di Abisso.
90’ - Sono 2 i minuti di recupero accordati dall’arbitro.