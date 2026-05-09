Inter, Chivu a Dazn: "Ora puntiamo la finale". E su Calhanoglu...

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Dopo la sfida contro la Lazio, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni: "È merito di tutti, non solo di Lautaro. Lui mette l'anima e dà tutto, poi gli altri lo seguono. È merito di un gruppo e di una squadra fantastica che stanno vivendo una stagione speciale. Una novità per l'anno prossimo? Vorrei fare il 5-5-5 (ride. ndr.). Abbiamo dei valori da aggiungere, stiamo facendo tutti un buon lavoro. I ragazzi cercano di essere dominanti, ma contano i principi e come si occupa il campo. Io sono felice, c'è da lavorare e si può migliorare".

"Martinez? Era pronto già da prima per essere titolare. Abbiamo tre portieri che sono l'anima di questo gruppo. Non abbiamo mai messo in dubbio le sue qualità, così come quelle di Sommer. Le parole di Mourinho? Io mi godo la mia squadra. Non si possono fare paragoni tra generazioni, sono cambiati i tempi e sono passati tanti anni. Sia l'Inter del 2010 che questa hanno portato tante gioie ai nostri tifosi, questo è quello che conta di più. Ora abbiamo una finale da giocare tra quattro giorni. Calhanoglu? Non lo so, vediamo se recupera. Se Mourinho mi ha scritto? È già la quarta domanda su di lui, quello che ci diciamo rimane tra me e lui".