Lazio, primo round all'Inter: in campionato finisce 0-3

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La prima delle due sfide la vince l'Inter. La Lazio perde 3-0 e dovrà fare a meno di Romagnoli nel derby, ammonito e poi espulso da Abisso, dopo essere andato al monitor, richiamato dal Var Meraviglia. Apre le marcature Lautaro in avvio, raddoppia Sucic alla fine del primo tempo, chiude i conti Mkhitarian quando già i nerazzurri erano in superiorità numerica. Ora non c'è più nessuna partita in mezzo, la testa dei giocatori di Sarri sarà tutta sulla finale di Coppa Italia.

LE SCELTE - Novità nell'undici di partenza per Satrri. In attacco tridente completamente nuovo rispetto a Cremona con Cancellieri e Pedro sugli esterni e Noslin centravanti. Zaccagni rimane a riposo dopo la contusione di ieri. In difesa terzini Marusic e Pellegrini, al centro torna Gila al fianco di Romagnoli. Rovella torna dopo quasi tre mesi dal 1', ai suoi fianchi Dele-Bashiru e Basic. Rimane in panchina Taylor.

DOPPIO VANTAGGIO INTER - Parte forte l'Inter. Al 6' scambio tra Diouf e Thuram, conclusione dell'esterno respinta con il corpo da Romagnoli. Rimessa lunga di Bisseck, spizzata di Thuram e girata di Lautaro che batte Motta. Vantaggio nerazzurro. Diouf sfonda a destra, cross respinto da Motta, conclusione di Thuram sell'esterno della rete. Punizione di Noslin dalla distanza, blocca Martinez. Bella azione tra Noslin e Pedro, viene liberato Pellegrini a sinistra, cross per Cancellieri, libera Carlos Augusto. Traversone di Carlos Augusto, respinge di testa Romagnoli, tiro di Barella deviato da Lautaro, piattone di Thuram che finisce sul braccio di Gila, che ha una posizione consona e il tocco è totalmente involontario. Ci prova Barella da palla ferma, alta. Pedro trova il corridoio per Dele-Bashiru, Martinez in uscita lo anticipa in fallo laterale. Nell'azione successiva buon cross di Marusic, blocca Martinez prima dell'arrivo di Noslin. Al 39' scambio tra Lautaro e Diouf, scarico dietro per Sucic che batte Motta. Raddoppio dell'Inter. Negli ultimi minuti del primo tempo la Lazio non prova una reazione, si va a riposo con il doppio vantaggio degli ospiti.

ROSSO PER ROMAGNOLI - Nell'Inter fuori Barella e Thuram per Frattesi e Bonny. Ammonito Pellegrini per un intervento in ritardo su Bisseck. Bisseck liberato da Laurato solo davanti a Motta si lascia ipnotizzare dal portiere biancoceleste che para in due tempi. Rovella vede Pedro alle spalle di Bisseck, conclusione debole dello spagnolo, bloccata da Martinez. Percussione di Frattesi su passaggio di Lautaro, tiro fuori dallo specchio. Triplo cambio nella Lazio, dentro Patric, Provstgaard e Isaksen per Gila, Rovella e Cancellieri. Ammonito Romagnoli per un'entrata sulla caviglia di Bonny. Abisso richiamato alla Var cambia la decisione in rosso, Romagnoli salta il derby. Isaksen lanciato da Pellegrini arriva davanti a Martinez, calcia con il destro ma Carlos Augusto salva prima che la palla varchi la linea. Sul calcio d'angolo successivo altra occasione per il danese che strozza il tiro e non trova lo specchio. Una sostituzione nella Lazio, dentro Dia per Pedro, due nell'Inter, entrano Dumfries e Luis Henrique per Bastoni e Lautaro. Ancora Isaksen in ripartenza, altra conclusione con il destro, respinge in corner Martrinez. Spiovente lungo per Provstgaard che rimette al centro il pallone, Acerbi in spaccata si salva ancora in angolo. Scambio tra Dia e Noslin, l'olandese salta due avversari, ma la conclusione viene deviata da Luis Henrique. Ammonito anche Noslin per proteste. Al 76' l'Inter recupera palla alta, Bonny viene ostacolato da Patric, scarico per Mkhitarian che batte Motta. Dentro Lazzari per Marusic. Nei nerazzurri Mosconi per Sucic. Ci prova ancora Noslin da sinistra, tiro poco preciso. Giallo per Mkhitarian per una dura entrata su Noslin. Tentativo anche di Dia, para Martinez. Percussione di Mosconi, palla alta. Finisce così, primo round all'Inter.

