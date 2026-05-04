Lazio, Noslin alla Pinturicchio: rimonta e vittoria nel recupero a Cremona

La Lazio a Cremona trova la prima rimonta stagionale con l'ottavo gol segnato nel recupero: Isaksen e Noslin ribaltano Bonazzoli

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Una volta c’era la zona Caicedo, oggi c’è la zona Lazio. Noslin realizza l’ottavo gol nel recupero del campionato biancoceleste e contro la Cremonese completa la prima rimonta stagionale, iniziata nella ripresa con il gol di Isaksen dopo il vantaggio nella prima frazione di Bonazzoli su errore di Motta. La squadra di Sarri si riprende l’ottavo posto in solitaria, stacca di due punti Bologna e Sassuolo ed entra nel migliore dei modi nel rush conclusivo prima delle due partite contro l’Inter, in campionato sabato e in finale di Coppa Italia il 13 maggio.

LE SCELTE - Sarri fa poco turnover. Davanti a Motta, la difesa è composta da Marusic, Romagnoli, Provstgaard e Tavares, con Gila ancora a riposo dopo il problema fisico di Bergamo. Patric confermato in cabina di regia, ai suoi lati Basic e Taylor. In attacco Maldini vince il ballottaggio con Dia e Noslin, Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra.

CREMONESE AVANTI - La prima occasione è per la Lazio, ottimo spiovente di Zaccagni, Provstgaard incorna bene ma non trova lo specchio della porta. Zaccagni infila in profondità Floriani Mussolini, Tavares lo lancia con un attimo di ritardo e finisce in fuorigioco. Al quarto d’ora Tavares arriva sul fondo, mette il cross dietro e trova Isaksen che con il sinistro non colpisce bene e toglie la palla a Basic, piazzato meglio per la conclusione. Baschirotto è costretto a uscire per problemi muscolari, al suo posto entra Bianchetti. Al 29’ dopo una serie di rimpalli la palla arriva a Bonazzoli, conclusione dal limite dell’area ed errore di Motta che non riesce nella respinta con il piede. Cremonese in vantaggio. Zaccagni cerca la reazione, ancora da Provstgaard che colpisce di testa ma non trova l’incrocio. Isaksen pesca al centro dell’area Maldini, coordinazione non delle migliori e occasione che sfuma. Il rimpallo tra Provstgaard e Patric libera Zerbin, chiuso poi dal rientro del danese. Ammonito Provstgaard per un fallo ai danni di Bonazzoli.

RIMONTA LAZIO - Nella Lazio entrano Noslin e Rovella al posto di Maldini e Patric. Zaccagni accelera e serve Isaksen dalla parte opposta, altra conclusione strozzata. Romagnoli stacca su azione di corner, blocca Audero. Al 53’ strappa Nuno Tavares, salta tre avversari, palla dentro per Noslin, assist per Isaksen che batte Audero. Pareggio della Lazio. Ripartenza della Cremonese, Floriani Mussolini sbaglia il traversone, blocca Motta. Nella Lazio dentro Pedro per Zaccagni, nella Cremonese Vardy, Bondo e Payero per Sanabria, Grassi e Zerbin. Motta sbaglia lo stop, Bonazzoli gli soffia il pallone, ma poi si fa ipnotizzare dal portiere. Pedro sbaglia il disimpegno, Vardy va al tiro dalla distanza, respinge con il corpo Provstgaard. Giampaolo inserisce Barbieri per Floriani Mussolini. Dentro Dele-Bashiru per Taylor. Ammonito Barbieri per un’entrata su Tavares. Sarri inserisce Dia per Isaksen, Pedro passa a destra e Noslin a sinistra. Tiro di Bondo dalla distanza, respinge Motta. Altro strappo di Tavares, cross teso, respinto dalla difesa della Cremonese, Noslin cerca la conclusione al volo e colpisce Bondo, fallo. Ammonito Tavares per una scivolata su Payero. Bonazzoli vede Bondo, grande parata di Motta, poi Maleh abbatte Marusic a difesa della porta. Al 92’ ripartenza della Lazio, Dia serve Noslin, palla ancora per l’attaccante e servizio per Noslin, tiro a giro alla Del Piero e vantaggio biancoceleste. Giallo a Bondo per un fallo su Dele-Bashiru.