Lazio, Rovella a Dazn: "Momento cruciale della stagione, ringrazio la squadra per..."

Rovella, nell'immediato post partita, ha parlato ai microfoni di Dazn commentando le sue condizioni e il momento di stagione: “Come sto? Finalmente, è stato un anno difficile. Il più difficile della mia carriera. Sono felice che la squadra non abbia mai mollato e mi dà la possibilità di fare un gran finale di stagione".

“Che momento è la stagione della Lazio? È il momento più importante, la stagione è difficile ma ci ha unito come gruppo con campioni come Pedro che ci ha dato stimoli. Ora abbiamo le due partite più importanti della stagione. La Coppa Italia è il nostro obiettivo, stiamo in un momento cruciale per la stagione e non vediamo l’ora di portare a casa il trofeo”.

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