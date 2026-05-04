Cremonese - Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Taylor e Marusic
04.05.2026 17:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. A disp.: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, PAyero, Bondo, Folino, Okereke. All.: Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru, Rovella, Belahyane, Przyborek, Pedro, Ratkov, Noslin. All.: Sarri.