Buonfiglio: "Abete o Malagò? Tifo per lo sport italiano"

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Luciano Buonfiglio, numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, si è espresso sulla corsa alla presidenza della Figc che vede Giancarlo Abete e Giovanni Malagò come candidati alla successione di Gravina.

“Quello che vediamo oggi nel tennis non è un miracolo, ma è un percorso lungimirante e coraggioso che è partito alcuni anni fa e che oggi vede delle eccellenze nei primi venti, sia nelle atlete che negli atleti, che fanno dire che il tennis italiano è un modello da imitare in tutto il mondo”.

“Per ora ci sono loro due. Io sono solamente il presidente del Coni e faccio il tifo affinché lo sport italiano sia sempre leader nel mondo” .

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