Cremonese - Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Taylor e Marusic
04.05.2026 17:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. All.: Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru, Rovella, Belahyane, Przyborek, Pedro, Ratkov, Noslin. All.: Sarri.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.