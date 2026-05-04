Un finale per riprendersi la Lazio: la promessa di Sarri a Rovella
RASSEGNA STAMPA - Dopo il calvario la rinascita. Reduce da una stagione segnata dalla sfortuna, Nicolò Rovella è pronto a tornare protagonista. Prima la pubalgia, tra terapia conservativa e intervento, poi la frattura scomposta della clavicola destra. Un doppio stop che sembrava aver chiuso la stagione del centrocampista della Lazio, ma che non gli impedirà invece di dare il suo apporto in questo finale.
È fermo infatti a nove il bilancio delle presenze stagionali per Rovella, ma il numero è destinato a salire già dalla gara con la Cremonese. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, Sarri stesso avrebbe promesso al centrocampista della Lazio uno spezzone di partita per ritrovare campo e condizione.
Dopo il mancato ingresso con l’Udinese a causa del giallo di Pellegrini, questa sera Rovella da programma tornerà regolarmente in campo con l’obiettivo di ritrovare quindi minuti importanti in vista di un finale di stagione che, complice il principio di pubalgia di Cataldi, potrebbe vederlo come inatteso protagonista.