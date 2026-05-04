Serie A | In campo le due romane: il programma della giornata
04.05.2026 12:00 di Simone Locusta
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Restano solo le due romane per concludere la trentacinquesima giornata. La Lazio, impegnata a Cremona alle 18:30, vuole concludere al meglio il campionato e prepararsi in vista dell'appuntamento più importante, quello della finale di Coppa Italia; la Roma, che giocherà questa sera alle 20:45 all'Olimpico, vuole approfittare dei passi falsi di Como e Juventus (entrambe hanno pareggiato) e fare uno scatto importante in ottica Champions League. Di seguito il programma.
CREMONESE - LAZIO (Ore 18:30)
ROMA - FIORENTINA (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.