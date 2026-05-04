Lazio, caccia al biglietto per la finale: lo stadio torna a tingersi di biancoceleste

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RASSEGNA STAMPA - La corsa al biglietto per la finale di Coppa Italia entra nella sua fase decisiva. Ieri sera si è chiusa la prelazione riservata agli abbonati e, per i tifosi della Lazio, sono rimasti poco più di 500 tagliandi, tutti in Tribuna Monte Mario, con prezzi tra i 198 e i 242 euro. Una disponibilità minima, a fronte di una risposta già enorme: oltre 25.000 biancocelesti hanno già assicurato la loro presenza. Curva Nord e Distinti Nord sono andati esauriti in appena 24 ore, così come la Tribuna Tevere e gran parte della Monte Mario.

Come ricorda il Corriere dello Sport, inizia un'altra fase di vendita: dalle 10 a mezzanotte spazio ai possessori di Priority Pass, il codice ottenuto tramite acquisti negli store ufficiali. Sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti, purché tutti gli intestatari ne siano in possesso. Da domani alle 12 scatterà invece la vendita libera, l’ultimo atto e probabilmente il più frenetico. I posti rimasti saranno pochissimi e la richiesta altissima.

Anche sul fronte Inter si registra un’accelerazione: dopo una partenza più lenta, i settori popolari sono stati esauriti (Curva Sud e Distinti Sud sold out). Restano solo poche centinaia di posti tra Monte Mario e Tribuna Tevere, riducendo ulteriormente le disponibilità complessive. I biglietti che torneranno sul mercato saranno quindi pochi e contesi: serviranno rapidità, pazienza e anche un pizzico di fortuna.

Si prepara così un’altra caccia al biglietto, con un finale ormai scritto: l’Olimpico sarà pieno. Una serata diversa dalle altre, soprattutto dopo mesi di contestazioni e spalti meno partecipi. La finale del 13 maggio rappresenta l’eccezione: la Curva Nord tornerà a riempirsi, mantenendo la promessa fatta a Sarri, e il pubblico biancoceleste sarà di nuovo protagonista.