Cremonese - Lazio, le probabili formazioni: Sarri riflette sull'undici titolare
Ultime gare prima della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Dopo il pareggio contro l'Udinese, la Lazio vola in trasferta per sfidare la Cremonese di Giampaolo. In difesa, di fronte a Motta in porta, sarà risparmiato Gila: in coppia con Romagnoli ci sarà Provstgaard. Sulle fasce può tornare titolare Nuno Tavares al posto di Pellegrini; è in dubbio invece Marusic, in ballottaggio con Lazzari. In regia mancherà Cataldi, alle prese con qualche fastidio muscolare. Taylor si è ripreso dalla febbre: sarà convocato ma non rischiato. Il centrocampo quindi dovrebbe essere composto da Dele-Bashiru, Patric e Basic. Dalla panchina, Rovella subentrerà nella ripresa per mettere minuti nelle gambe. In attacco tornerà Zaccagni, fermo per un affaticamento dalla partita di Bergamo. Al centro prenderà posto Maldini, in vantaggio su Noslin; a destra è sicuro della maglia Isaksen, visto che Cancellieri è squalificato.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All.: Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Taylor, Rovella, Belahyane, Przyborek, Pedro, Ratkov, Noslin. All.: Sarri.