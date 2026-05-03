Cremonese - Lazio, il parziale aggiornato sugli spettatori allo Zini

03.05.2026 22:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Cremonese - Lazio, il parziale aggiornato sugli spettatori allo Zini
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Cremonese - Lazio è uno dei posticipi della trentacinquesima giornata di Serie A, l'incontro si disputerà lunedì 4 maggio col calcio d'inizio fissato alle 18:30. La società grigiorossa, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il parziale aggiornato sul numero di spettatori presenti allo Zini. 

I tagliandi venduti, si legge nella nota, sono 2.159 di cui 28 ospiti e dunque, il totale provvisorio - comprensivo degli 8.208 abbonati grigiorossi - è di 10.367 spettatori. Dato che potrebbe crescere nelle prossime ore considerando che, fa sapere il club, la vendita dei tagliandi chiuderà a ridosso del fischio d'inizio. 

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