Cremonese - Lazio, il parziale aggiornato sugli spettatori allo Zini
Cremonese - Lazio è uno dei posticipi della trentacinquesima giornata di Serie A, l'incontro si disputerà lunedì 4 maggio col calcio d'inizio fissato alle 18:30. La società grigiorossa, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il parziale aggiornato sul numero di spettatori presenti allo Zini.
I tagliandi venduti, si legge nella nota, sono 2.159 di cui 28 ospiti e dunque, il totale provvisorio - comprensivo degli 8.208 abbonati grigiorossi - è di 10.367 spettatori. Dato che potrebbe crescere nelle prossime ore considerando che, fa sapere il club, la vendita dei tagliandi chiuderà a ridosso del fischio d'inizio.
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