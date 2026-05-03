Brocchi sicuro: "La Lazio ha spento il sogno del Milan, ecco perché"

Il Milan è in grande difficoltà. E ora, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, rischia di perdere la qualificazione in Champions League che sembrava cosa fatta. Per un momento i rossoneri hanno sognato la vittoria dello scudetto, riprendendo l'Inter capolista. Ma la sconfitta contro la Lazio all'Olimpico ha spento ogni speranza. Proprio di questo ha parlato l'ex centrocampista Cristian Brocchi a Dazn. Di seguito le sue parole.

“Quando è iniziato il momento negativo? Dal derby. Come se il Milan avesse staccato l’interruttore. Dopo il derby ha sognato di andare a prendere l’Inter, la partita con la Lazio ha spento questo sogno e la squadra si è sciolta. Non è più quel Milan difficile da affrontare, che magari ha faticato con le piccole ma che aveva sempre dimostrato almeno solidità e carattere. Oggi anche sotto questi aspetti ha fatto tanta fatica”.