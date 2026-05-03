FORMELLO - Lazio, Sarri e le mosse anti-Cremonese: chance Dele e Maldini

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un recupero e due assenze confermate. Rispetto all'Udinese, Sarri ritrova Zaccagni: era fermo per un affaticamento, ha avuto bisogno di un po' di riposo dopo Bergamo. Contro la Cremonese però ci sarà e giocherà dall'inizio. Con lui completeranno il tridente d'attacco Maldini al centro (più indietro Noslin) e Isaksen a destra, visto che mancherà Cancellieri (è squalificato).

Non ce la fa invece Cataldi, alle prese con qualche fastidio muscolare: l'obiettivo è averlo a disposizione per la finale di Coppa Italia. In regia quindi toccherà sempre a Patric, con Dele-Bashiru e Basic a chiudere il terzetto. Taylor ha smaltito la febbre dei giorni scorsi: è convocato, ma non dovrebbe essere rischiato. Nella ripresa con ogni probabilità Rovella tornerà in campo per mettere minuti nelle gambe.

In difesa è ancora out Gila: rientrerà alla prossima contro l'Inter per essere al top il 13 maggio. Per questo allo Zini si rivedrà la coppia di centrali composta da Romagnoli e Provstgaard. Sulle fasce Nuno Tavares dovrebbe riprendersi il posto da titolare a sinistra, mentre a destra è aperto il ballottaggio tra Marusic e Lazzari. La scelta arriverà solo a ridosso della gara. In porta ovviamente ci sarà Motta.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Taylor, Rovella, Belahyane, Przyborek, Pedro, Ratkov, Noslin. All.: Sarri.