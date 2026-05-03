Atalanta, Palladino torna sulla Lazio: "Siamo usciti immeritatamente"
03.05.2026 11:15 di Simone Locusta
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Intervenuto in conferenza stampa post-partita dopo lo 0-0 contro il Genoa, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino è tornato sulla sconfitta contro la Lazio in semifinale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.
"Durante l'ultimo mese abbiamo fatto buone prestazioni. Contro la Lazio siamo usciti dalla semifinale immeritatamente, a Cagliari potevamo dare di più".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.