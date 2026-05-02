Salah sicuro: "Il derby della Capitale è meno intenso di quello di Liverpool"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Salah a fine stagione lascerà il Liverpool. Per questo, verso la fine della sua carriera in Inghilterra, l'attaccante ha rilasciato un'intervista a TNT Sports insieme a Steven Gerrard. Nel parlare del derby del Merseyside contro l'Everton, l'egiziano ha citato quello della Capitale contro la Lazio che ha vissuto con la maglia della Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Nella prima partita contro l'Everton ho segnato un gol bellissimo, ma non sapevo che fosse così sentita. Non ce l'ho con i tifosi dell'Everton, ma so che il Liverpool è un grande club e non pensavo che loro potessero competere con noi o che la rivalità fosse così forte. Per me era una gara come le altre, ma una volta arrivato allo stadio non era affatto così. Al primo scontro di gioco ho capito tutto: ho visto i tifosi saltare in piedi, urlare, sbraitare e imprecare, non avevo mai provato nulla di simile. Un altro grande derby l'avevo vissuto a Roma contro la Lazio, ma era molto più semplice e meno intenso di quello di Liverpool".