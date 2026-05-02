PRIMAVERA | Lazio - Parma 3-5: manita dei ducali al Fersini, Punzi ko
Il Parma si impone al Fersini con uno spettacolare 3-5 sulla Lazio Primavera e vola al primo posto in classifica. Ad aprire le marcature nel primo tempo è Plicco, che dopo cinque minuti la sblocca con una perla sotto l’incrocio. Al 16’ Mikolajewski raddoppia per i ducali su punizione, ma pochi minuti più tardi Sana Fernandes risponde con un gran destro dalla distanza. L’1-2 dura poco e al 33’ Mikolajewski va di nuovo a segno, restituendo al Parma il doppio vantaggio prima dell’intervallo. A inizio ripresa si ripete lo stesso copione: prima il gol biancoceleste di Cuzzarella che la riapre, poi la distrazione di Santagostino che permette a Mena di siglare la rete del 2-4. Nel finale, una spizzata su corner di Bordoni termina in rete e dà nuova speranza alla Lazio, ma nel recupero Cardinali realizza il definitivo 3-5 su una punizione a due. Per Punzi si tratta di una sconfitta indolore visto che, a tre giornate dalla fine, la salvezza è già stata blindata.
Primavera 1 | 36ª giornata
Sabato 2 maggio 2026, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): D'Alessio; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Cangemi (55' Canali), Santagostino (59' Iorio), Farcomeni (86' Montano), Marinaj (55' Battisti), Cuzzarella; Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Milillo, Sulejmani, Shpuza, Trifelli, Boccardelli. All.: Francesco Punzi
PARMA (3-4-2-1): Astaldi; Drobnic, Varali, Conde; Mena (71' Chimezie), Tigani, Konaté (71' Mengoni), Castaldo (69' D'Intino); Cardinali, Plicco (69' Balduzzi); Mikolajewski (64' Semedo). A disp.: Mazzocchi, Diop, Gemello, Opoku, Marchesi, Sartori. All.: Nicola Corrent
Arbitro: Eremitaggio (sez. Ancona)
Assistenti: Lombardi - Scipione
Marcatori: Plicco (5', P), Mikolajewski (16', 33', P), Sana Fernandes (24', L), Cuzzarella (47', L), Mena (58', P), Bordoni (77', L), Cardinali (90'+6', P).
Ammoniti: Farcomeni (L), Konaté (P), Bordoni (L), Punzi (L), Conde (P).
Espulsi: /
Recupero: 1' p.t., 5' s.t.
SECONDO TEMPO
90'-9' - Triplie fischio, Lazio Primavera - Parma termina 3-5.
90'+8' - Grande nervosimo sulle panchine, espulso un collaboratore di Punzi.
90'+6' - La manita del Parma la firma Cardinali: il suo tentativo sulla punizione a due buca D'Alessio e termina in rete.
90'+5' - D'Alessio raccoglie con le mani un presunto retropassaggio di un compagno e porta l'arbitro a concedere un calcio di punizione indiretto. Molti dubbi per la decisione del direttore di gara.
90' - Segnalati cinque minuti di recupero.
88' - Ammonito Conde.
86' - Quarto cambio nella Lazio: fuori Farcomeni, dentro Montano.
77' - GOOOOL DELLA LAZIO! Bordoni spizza sul primo palo un corner battuto da Farcomeni e mette in rete il pallone del 3-4.
71' - Ultime due sostituzioni per Corrent: fuori Mena e Konaté, dentro Chimezie e Mengoni.
69' - Altri due cambi nel Parma: D'Intino e Balduzzi prendono il posto di Castaldo e Plicco
64' - Prima sostituzione anche per gli ospiti: dentro Semedo, fuori Mikolajewski.
59' - Iorio entra in campo al posto di Santagostino.
58' - Il Parma segna ancora. Mikolajewski scippa palla a un colpevole Santagostino e serve Mena Martinez, che a tu per tu con D'Alessio non sbaglia.
57' - Ammoniti Punzi e un collaboratore di Corrent a seguito di un battibecco.
56' - Mikolajewski cerca la tripletta su punizione, il suo tentativo è centrale e viene bloccato da D'Alessio.
55' - Primi due cambi per Punzi: dentro Battisti e Canali, fuori Marinaj e Cangemi.
47' - GOOOOL DELLA LAZIO! Sana Fernandes sgasa sulla destra e crossa in area, trovando una respinta non perfetta di Astaldi. Cuzzarella arriva per primo sul pallone e spinge in porta. 2-3 e partita nuovamente riaperta.
46' - Inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45'+3' - Si chiude il primo tempo, 1-3 all'intervallo.
45' - Concesso un minuto di recupero.
38' - Occasione Parma. Lasciato colpevolmente solo su un corner, Mikolajewski manda alto di testa da pochi passi e manca il colpo del ko.
35' - Ammonito anche Bordoni per un intervento in ritardo.
33' - Tris del Parma. Plicco scappa sulla sinistra e serve un cross deviato a Mikolajewski, che anticipa Bordoni sul primo palo e gira al volo in porta. Doppietta personale per l'attaccante e risultato sull1-3.
27' - Santagostino va via a Konaté che lo atterra, l'arbitro estrae il giallo.
24' - GOOOL DELLA LAZIO! Sana Fernandes accorcia le distanze con un gran destro da fuori che sorprende Astaldi con una traiettoria imprevedibile.
16' - Il Parma raddoppia. Punizione chirurgica di Mikolajewski, che prende la mira col destro e trova l'angolino. 0-2 per i ducali.
15' - Farcomeni stende Plicco al limite dell'area e diventa il primo ammonito del match.
10' - I biancocelesti provano a reagire affacciandosi in avanti, la difesa ospite tiene botta.
5' - Parma in vantaggio. Plicco sblocca subito il match con uno splendido destro dal limite che si infila all'incrocio dei pali.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Parma, gara valida per la trentaseiesima giornata di campionato. Raggiunta la salvezza aritmetica, i biancocelesti possono affrontare le ultime tre sfide stagionali in grande serenità, con l'obiettivo di provare a scalare ulteriormente la classifica. Di fronte i ducali di Corrent, in seconda posizione e pienamente coinvolti nella lotta al titolo. Appuntamento alle ore 11:00 per il calcio d'inizio.