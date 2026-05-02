Morte Zanardi, il cordoglio della Lazio: "Campione e simbolo di resilienza"
02.05.2026 11:25 di Christian Gugliotta
La prematura morte di Alex Zanardi ha suscitato commozione in tutto il mondo dello sport, che in queste ore sta ricordando l'ex pilota a campione paralimpico. Sul proprio account X, anche la Lazio ha espresso il suo cordoglio con una nota. Di seguito il messaggio:
"La S.S. Lazio partecipa commossa al lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, campione e simbolo di resilienza, e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore profondo".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.