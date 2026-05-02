Gabriele Paparelli: "L'amore per la Lazio sovrasta tutto. E mio padre..."

Nell'ultimo video di 'Lazio: nel buio, la luce' del canale YouTube 'Brigata Lazio', Gabriele Paparelli ha raccontato di come ha vissuto la morte di suo padre Vincenzo e di tutto l'amore che ha ricevuto dai tifosi della Lazio negli anni successivi. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Nel mio caso esce fuori l’amore dei tifosi, uno che ha perso la vita per una squadra, per un’ideale, una passione. Mio padre ha rinunciato alla famiglia in quel giorno maledetto per amore, aveva visto un po’ di sole e aveva deciso di andare a vedere la Lazio perché c’era il derby. L’amore sovrasta tutto. E non capisco come c’è chi non riesce ad apprendere e a farlo suo, perché a noi è entrato nelle vene".

"Io sono sommerso d’amore da 47 anni, non mi hanno mai dimenticato. Io avevo otto anni quando è successo il fatto, avevo coscienza. Non sono mai riuscito a vivere con serenità la morte di mio padre, ho avuto un escalation di violenza verbale anche prima dei social. Io ho sempre cercato di buttare acqua sul fuoco piuttosto che benzina, calmando sempre gli animi. Con mio padre all’inizio ero un po’ arrabbiato, così come con tutto il mondo del calcio. Mi chiedevo per cosa aveva rinunciato a stare con noi, poi negli anni ho capito che è un amore talmente forte che ci fa mettere da parte tutto”.