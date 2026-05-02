Lazio, Sarri e l’attenzione alla difesa: la media gol subiti a partita è da urlo
Pochi allenatori curano la fase difensiva come Maurizio Sarri. L’attuale allenatore della Lazio dedica gran parte delle sue sedute di allenamento alla cura dei dettagli e dei movimenti della sua linea di difesa, pur senza rinunciare a creare gioco.
Assumono quindi a maggior ragione importanza i numeri di Maurizio Sarri nel corso della sua carriera in Serie A: l’allenatore dela Lazio in 328 panchine ha subito una media di 1.06 reti a partita. Meglio hanno fatto solo in tre: Conte (260 gare, 0.80 gol a partita), Allegri (540 gare, 0.88 gol a partita) e Chivu (47 gare, 0.94 gol a partita).
Il peggiore tra gli allenatori oggi in Serie A è Hiljemark del Pisa, che in 11 gare ha subito una media di 1.91 gol per partita. Seguono subito dopo D’Aversa (194 gare, 1.66 gol a partita) e Di Francesco (367 gare, 1.49 gol a partita).