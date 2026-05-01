FORMELLO - Lazio, Taylor a rischio e non solo: Sarri studia le rotazioni
FORMELLO - Altro allenamento in archivio, anche il primo maggio. Si avvicina la gara con la Cremonese: Sarri deve fare la conta degli acciaccati per impostare le rotazioni in vista della finale di Coppa Italia. Sicuramente lunedì non ci sarà Cancellieri, squalificato dopo il giallo rimediato contro l'Udinese (era diffidato). A destra giocherà Isaksen, al ritorno in campo dal primo minuto.
Il resto del tridente passa dalle condizioni di Zaccagni, ancora a parte nei giorni scorsi per un affaticamento. In caso di forfait ci sarà uno tra Pedro e Noslin, in ballottaggio anche con Maldini per prendere posto al centro. Salvo sorprese in regia mancherà Cataldi, che ha i postumi dell'influenza e qualche fastidio muscolare. La scelta quindi ricadrà nuovamente su Patric, che si alternerà con Rovella a gara in corso.
A centrocampo è a rischio anche Taylor, febbricitante: può sostituirlo Dele-Bashiru nel terzetto con Basic. In difesa è in dubbio Gila, parzialmente a lavoro con la squadra. Potrebbe essere gestito per la doppia sfida con l'Inter: si tiene pronto Provstgaard per fare coppia con Romagnoli. Sulle fasce previsto il ritorno dall'inizio di Nuno Tavares e la conferma di Lazzari, visto che Marusic non è al 100%. Motta ovviamente giocherà in porta. Le ultime due sgambate (sabato pomeriggio e domenica mattina, rifinitura) saranno fondamentali per chiarire tutte le scelte.