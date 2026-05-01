Rocchi: “Che sofferenza arrivare a 100 gol con la Lazio. Ricordo che…”

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© foto di Federico De Luca

Durante l’intervista ai microfoni di Gazzetta Regionale per il format 30 minuti di… l’attuale allenatore del Guidonia Primavera Tommaso Rocchi ha ripercorso la sua carriera. Tra gli argomenti toccati anche la lunga attesa prima di celebrare la rete numero 100 con la maglia della Lazio. Queste le sue parole: “Dal mio novantanovesimo gol con la Lazio al centesimo è passato tanto tempo”.

“Avevamo anche preparato la maglia e dopo un po’ l'abbiamo tolta. Avevo chiesto di non saperlo, di tirarla fuori quando sarebbe successo. Io non sono superstizioso, però sì c'è voluto un po'. L'attaccante vive per quello, però bisogna anche essere bravi e lucidi nel capire che il gol diventa anche una conseguenza della prestazione che fai, sia di squadra sia individuale”.

“Quindi adesso, anche parlando dopo ed essendo allenatore, cerco sempre di trasmettere ai ragazzi di pensare soprattutto a giocare bene e a fare una bella prestazione per se stessi e per la squadra. Il resto viene di conseguenza. Poi questo è quello che si dice, ma per l'attaccante non è semplice”.