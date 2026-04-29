Flaminio, la Lazio aspetta la conferenza dei servizi: la data
RASSEGNA STAMPA - Consegnate al Campidoglio le ultime integrazioni documentali richieste dagli uffici comunali, la Lazio aspetta ora l’avvio della conferenza dei servizi per il Flaminio.
Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, infatti, gli ultimi documenti avrebbero completato la parte tecnica della documentazione, che sarà ora valutata dagli uffici del Comune prima dell’avvio della conferenza dei servizi. Sempre secondo il quotidiano, una prima data utile per l’avvio potrebbe essere quella di metà maggio.
Diverso invece il discorso per la parte economica, che ancora oggi sarebbe argomento di negoziazione e confronto tra le parti, al pari della bozza di convenzione. Infine, al netto degli annunci della Lazio sull’aver inserito l’eventuale stadio nel gruppo delle strutture per Euro 2032, la possibilità rimane vincolata alle tempistiche. Iter autorizzativi e cantieri dovranno infatti essere avviati entro aprile 2027.