De Leo ricorda: "Ho conosciuto Mihajlovic alla Lazio". Il racconto
RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Emilio De Leo ha raccontato il suo rapporto con Sinisa Mihajlovic, di cui è stato il vice allenatore per anni. Di seguito le sue parole: “Sinisa? Già nel 2008 collaboricchiavo con lui. Inviavo dei report al suo staff, ma senza parlarci. A Mihajlovic mi lega anche un aneddoto dell’infanzia. Nel 1998 mi scattai una foto con lui a Vigo di Fassa, sede del ritiro della Lazio. Nel 2012 Salsano mi disse che Sinisa avrebbe voluto incontrarmi”.
“Andavo a Roma una volta al mese. Mi commissionava dei lavori. Ricordo la prima riunione: io timido, col computer in mano. Sembravo un ragioniere. Lui in infradito e pantalone corto. Si sdraiò sul divano e mi intimò di stare sereno. Nel 2012, quando divenne c.t. della Serbia, mi chiamò con lui per la prima volta. E diventai il suo braccio destro. La sua sfuriata peggiore? Alla Samp, dopo un ko per 3-0 con la Lazio. Per tre giorni fece rivedere alla squadra tutta la partita. Nessuno poteva uscire. Al quarto giorno Palombo andò a parlargli dicendogli che avevano capito”.