Lotito: "Tagliare le multe a chi ha evaso l'INPS". Ecco la proposta
29.04.2026 12:15 di Mauro Rossi
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Nuova proposta del presidente della Lazio Claudio Lotito, prima firma di un emendamento di Forza Italia al decreto fiscale. L'idea è di ridurre le sanzioni ai datori di lavori che ritardano o non pagano contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori, come riportato da Il Fatto Quotidiano. Nello specifico, l'emendamento riduce al 3,5% l'attuale sanzione civile e taglia anche le multe per le autodenunce di evasione contributiva.