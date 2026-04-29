Lazio, Rambaudi versione medico: "Ecco cosa deve fare Cataldi..."
29.04.2026 11:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Dubbi a centrocampo tra recuperi e infortuni? Roberto Rambaudi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua sulla situazione a centrocampo della Lazio dopo il ritorno di Rovella e i problemi di Cataldi legati alla pubalgia:
"Rovella è importate che riveda il campo in queste uscite, poi magari potrà dare una mano in finale anche se non per tutta la partita. Cataldi? Riposo, terapie e stretching. Facendo un certo tipo di gestione magari potrà esserci in finale. Ho sofferto di pubalgia, so cosa significhi essere condizionato dal dolore; quando giochi lo avverti meno, ma durante lo stop dell’intervallo era una sofferenza".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.