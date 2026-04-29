Lazio, Motta: "Rigori con l'Atalanta? No, penso solo agli errori commessi"
29.04.2026 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Edoardo Motta si è fatto conoscere non solo in Italia ma in tutto il mondo per l'ardua impresa di parare quattro rigori consecutivi in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, oltre che alle varie parate in tutto il match. Questo però, non è ciò a cui pensa il giovane portiere.
Come raccontato in un'intervista a Tuttosport, infatti, il classe 2005 di quella notte ricorda solo gli errori: "Penso agli errori che ho fatto. A quello che ci poteva costare la finale, il gol che poi è stato annullato, ma sarebbe stato decisivo per l’eliminazione. È più forte di me, sono così: lavoro sempre per migliorarmi".
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.