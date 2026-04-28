La Lazio non molla mai: quanti gol negli ultimi 15’ e nel recupero

La Lazio 2025-26 si caratterizza per la capacità di segnare dopo il 75' e in particolare nel recupero: l'approfondimento

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Se c’è una qualità caratterizzante per la Lazio 2025-26 quella è sicuramente la resilienza. Nonostante le mille difficoltà incontrate fin dagli albori della stagione, la squadra biancoceleste non ha mai smesso di dimostrare grande compattezza e convinzione nel proprio lavoro. Le partite dei ragazzi di Sarri non finiscono mai, nel vero senso della parola: sono ben 7 i gol segnati nel recupero, due dei quali al 100’ e al 103’ (i rigori di Cataldi contro Torino e Genoa), mentre in 3 situazioni (Torino, Fiorentina e Udinese) il gol è arrivato in risposta a una rete subita al 90’ o in extra time. Queste realizzazioni, cinque delle quali decisive ai fini del risultato finale, hanno portato in dote 7 punti, utili per il testa a testa con il Bologna per l’ottavo posto.

ULTIMI 15’ PIÙ RECUPERO - Il dato dei 7 gol nel recupero è già di per sé enorme, allargando l’analisi agli ultimi 15’ più recupero si scopre qualcosa di sorprendente. Dal 75’ in poi la Lazio diventa incontenibile, con 17 gol realizzati tra campionato e Coppa Italia. Nel trofeo nazionale i biancocelesti hanno segnato in questo arco di tempo in 3 partite su 4, mentre in Serie A tali reti hanno aggiunto alla classifica la bellezza di 13 punti. Considerando il totale delle segnature nelle due competizioni, le aquile hanno concentrato nell’ultimo sesto di partita più recupero il 40% dei gol all’attivo. Il non mollare mai non è soltanto un inno, è una caratteristica che ha accompagnato la squadra di Sarri per tutta la stagione.

Gol nel recupero: 7

Lazio - Torino 3-3 Serie A (Cataldi)

Lazio - Cagliari 2-0 Serie A (Zaccagni)

Lazio - Lecce 2-0 Serie A (Noslin)

Lazio - Fiorentina 2-2 Serie A (Pedro)

Lazio - Genoa 3-2 Serie A (Cataldi)

Lazio - Sassuolo 2-1 Serie A (Marusic)

Lazio - Udinese 3-3 Serie A (Maldini)

Gol negli ultimi 15’ più recupero: 17

Lazio - Verona 4-0 Serie A (Dia)

Lazio - Torino 3-3 Serie A (Cataldi)

Lazio - Cagliari 2-0 Serie A (Zaccagni)

Lazio - Lecce 2-0 Serie A (Noslin)

Lazio - Milan 1-0 Coppa Italia (Zaccagni)

Parma - Lazio 0-1 Serie A (Noslin)

Udinese - Lazio 1-1 Serie A (aut. Solet)

Lazio - Fiorentina 2-2 Serie A (Pedro)

Verona - Lazio 0-1 Serie A (aut. Nelsson)

Lazio - Genoa 3-2 Serie A (Cataldi)

Lazio - Atalanta 2-2 Coppa Italia (Dia)

Lazio - Sassuolo 2-1 Serie A (Marusic)

Bologna - Lazio 0-2 Serie A (Taylor)

Lazio - Parma 1-1 Serie A (Noslin)

Atalanta - Lazio 1-1 Coppa Italia (Romagnoli)

Lazio - Udinese 3-3 Serie A (Pedro, Maldini)