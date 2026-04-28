Lazio, Noslin a LSC: "Poche energie, ma non molliamo mai"
28.04.2026 06:55 di Simone Locusta
Tijjani Noslin è intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancocelesti nel post-partita di Lazio - Udinese, gara terminata con un pirotecnico 3-3. Ecco di seguito le parole dell'olandese.
"Abbiamo dato tutto contro l'Atalanta, abbiamo sprecato energie. Oggi la partenza non è stata delle migliori ma alla fine siamo riusciti a prendere un punto contro una squadra fisica come l'Udinese, quindi sono felice. Sto giocando piu rispetto all'inizio, ora ci sono due gare importanti come il derby e la finale contro l'Inter, non vogliamo mollare e voglio continuare ad aiutare la squadra. Pedro? Incredibile, ha fatto un gol bellissimo. Un privilegio giocare con una leggenda come lui".
Pubblicato il 27/4
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.