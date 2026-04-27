Matri ci crede: "La Lazio può arrivare bene alla finale di Coppa Italia"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce con un pirotecnico 3-3 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Udinese con i gol di Pellegrini, Pedro e Maldini da un lato e quelli di Ehizibue e Atta dall'altro. Una sfida che comunque restituisce una buona Lazio e che è un'altra tappa di avvicinamento alla gara più importante della stagione, la finale di Coppa Italia contro l'Inter in programma il 13 maggio.

Sul tema questo il pensiero di Alessandro Matri ai microfoni di Dazn: "La Lazio ha due settimane di tempo per recuperare giocatori importanti e può arrivare molto bene alla finale. Ha la possibilità di riscattare una stagione complessa".

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