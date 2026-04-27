Atalanta, Scamacca soffre ancora dopo la Lazio: "Ci ha fatto male..."

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Nonostante la doppietta, Gianluca Scamacca non è riuscito a far guadagnare punti alla sua Atalanta. Quella di Cagliari è la seconda sconfitta in pochi giorni, ma quella contro la Lazio è stata decisamente più dolorosa. "Uscire dalla coppa Italia in quel modo ci ha fatto male", l'attaccante nerazzurro si è espresso così ai microfoni di Dazn dopo il 3-2 della Domus Arena.

Nel post-partita, in conferenza stampa, è tornato nuovamente sulla Lazio: "Le sconfitte fanno parte del calcio. Abbiamo sbagliato nella prima mezz’ora, poi siamo riusciti a riprendere una partita che oggi però è stata storta. Abbiamo cercato la reazione dopo l'uscita dalla Coppa ma è andata così. Non so bene cosa abbiamo sbagliato. Domani rivedremo la partita e riprenderemo a lavorare".